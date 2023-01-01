Моноблок Falcon Eyes TE-600BW v3.0, 600 Дж
Код товара : УТ-00039020
Артикул : 26835
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Время перезарядки
до 1.3 с
Регулировка мощности, диапазон
1/32 - 1/1, 6 ступеней с шагом 0.1 ступени
Дистанционное управление настройками
есть, радио: 2.4 ГГц, пульт ДУ TERC v3.0
Длительность импульса
1/800 - 1/1200 с
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 250 Вт (E27)
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, до 100 м, световая / ИК ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети 220 В
Управление моделирующим светом
пропорциональное или независимое
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
кабель питания, защитный колпак, синхрокабель, рефлектор, инструкция
Описание
Конструкция и элементы управления
Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия «софт-тач». Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.
Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: цифровой дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем). Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки — на задней её части расположена рукоятка.
Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль интегрированной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения кронштейна — винтовая. Это поможет уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров, таких как, например, большой софтбокс. Угол наклона вспышки регулируемый. Фиксация угла наклона— винтовая.
Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с винтовым фиксатором.
На передней части корпуса вспышки расположены импульсная лампа и цоколь E27 для лампы пилотного света ML-250 (входит в комплект). Для установки светомодифицирующих насадок предназначен байонет Bowens.
Управление вспышкой
Управление вспышкой — электронное и осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предназначены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2.1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6.0 до 1.0 с шагом 0.1.
Синхронизация и запуск
Синхронизация и запуск импульса возможны несколькими способами.
- Встроенный модуль дистанционного радиоуправления 2.4 ГГц, 16 радиоканалов и 4 группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC моделей 3.0 и 3.0 LCD (пульт приобретается дополнительно).
- Датчик оптического запуска с контролем количества предвспышек.
- Режимы запуска от кнопки TEST и синхроразъема.
Два режима регулировки мощности лампы пилотного света
Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса — для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.