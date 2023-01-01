Описание

Конструкция и элементы управления

Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия «софт-тач». Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.

Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: цифровой дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем). Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки — на задней её части расположена рукоятка.

Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль интегрированной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения кронштейна — винтовая. Это поможет уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров, таких как, например, большой софтбокс. Угол наклона вспышки регулируемый. Фиксация угла наклона— винтовая.

Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с винтовым фиксатором.

На передней части корпуса вспышки расположены импульсная лампа и цоколь E27 для лампы пилотного света ML-250 (входит в комплект). Для установки светомодифицирующих насадок предназначен байонет Bowens.

Управление вспышкой

Управление вспышкой — электронное и осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предназначены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2.1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6.0 до 1.0 с шагом 0.1.

Синхронизация и запуск

Синхронизация и запуск импульса возможны несколькими способами.

Встроенный модуль дистанционного радиоуправления 2.4 ГГц, 16 радиоканалов и 4 группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC моделей 3.0 и 3.0 LCD (пульт приобретается дополнительно).

Датчик оптического запуска с контролем количества предвспышек.

Режимы запуска от кнопки TEST и синхроразъема.

Два режима регулировки мощности лампы пилотного света

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса — для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.