Описание

Дистанционное управление настройками моноблока

Самый популярный студийный моноблок Falcon Eyes теперь оснащен портом USB для подключения пульта дистанционного управления TE-RC II с функцией радиосинхронизатора - приемник подключается к USB порту вспышки, передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры. Новый пульт работает с моноблоком по радиоканалу и позволяет регулировать мощность пилотного и импульсного света, включать и выключать светосинхронизатор и звуковую индикацию зарядки. С пульта также можно изменить режим работы пилотного света или отключить его, а также произвести тестовый запуск вспышки. Благодаря этому нет необходимости тратить время на перемещение по студии для корректировки настроек моноблоков (в особенности. при установке вспышки в труднодоступном месте). Пульт-синхронизатор приобретается отдельно.

Профессиональные возможности

Серия TE-BW это флагманская серия профессиональных студийных моноблоков Falcon Eyes, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в фотостудиях от сети 220В или аккумулятора WF-2 при выездных съемках. Стабильность выходных характеристик и продолжительный ресурс работы гарантируются новой микропроцессорной элементной базой. Обновленный модуль ИК-синхронизатора позволяет надежнее принимать сигнал от управляющего импульса. Усовершенствованное цифровое микропроцессорное управление для точной настройки мощности. Улучшенная система защиты от перегрева продлевает срок службы лампы.

Электронное управление

Длина импульса варьируется от 1/600 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 1 до 3 сек. Диапазон регулировки мощности шире, чем у серии DE-BW. У TE-BW диапазон от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции) с градацией в 0.1 ступени. Мощность отображается на дисплее на тыльной стороне моноблока. В моноблоке TE-1200BW установлена импульсная лампа RTS14-4530.

2 режима регулировки мощности лампы пилотного света

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27 — 650 Вт., при использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течении часа, возможен перегрев насадок, в особенности софтбоксов. Будьте осторожны! При помощи приобретаемого отдельно адаптера можно использовать лампы с цоколем G6.35.

Световая ловушка, синхроразъем и USB-порт

Встроенная световая ловушка находится под красным колпачком в верхней части корпуса, она используется для запуска вспышки от управляющего импульса ведущей студийной или накамерной вспышки, а также от импульса специального ИК-синхронизатора (например Falcon Eyes TR-1, TR-3). Режимы работы ловушки: выключен, 1 — срабатывание по первому импульсу, 2 — по второму импульсу, 3 — по третьему импульсу. На корпусе имеется гнездо mini jack 3.5 мм для подключения стандартного радиосинхронизатора или синхрокабеля, а также USB порт для подключения пульта ДУ (о нем выше).

Возможность автономного питания от аккумуляторного блока

Особенностью моноблоков серии TE-BW является возможность работы с питанием от аккумулятора серии WF. Габариты у такого источника питания сопоставимы с автомобильным аккумулятором. При подключении аккумулятора, вспышка автоматически определяет его и в целях экономии энергии отключает пилотный свет. «Пилот» можно включить принудительно (см. инструкцию по эксплуатации), но вскоре вспышка снова отключит его.

Прочный корпус и удобный кронштейн

Корпус вспышек серии TE выполнен из алюминия с внешним покрытием soft touch. Моноблок устанавливается на стойки и другие опоры с наконечником 5/8'' (16 мм.) при помощи металлического крепежного устройства с отверстием под зонт, удобной зажимной рукояткой и возможностью наклона. Крепежное устройство перемещается по пазу вдоль корпуса – это поможет сбалансировать вес осветителя при использовании тяжелых насадок.

Не рекомендуется использовать вспышку на максимальной мощности 1/1 продолжительное время, это значительно уменьшает ресурс импульсной лампы, при покупке моноблока следует остановить свой выбор на модели с необходимым запасом по мощности. Тем не менее, при использовании вспышки на малой мощности, рекомендуется периодически делать 1-2 вспышки на полной.

Характеристики:

Мощность импульсного света: 1200 Дж

Диапазон регулировки мощности: от 1/1 до 1/32, 6 ступеней с шагом 1/10 ступени

Время полной зарядки: от 1 до 3 с

Длительность импульса: от 1/600 до 1/1200 с

Пилотный свет: в комплекте лампа 250 Вт, макс.: 650 Вт, цоколь E27

Цветовая температура импульсной лампы: 5400-5600 К

Байонет: Bowens

Синхронизация: синхроразъем 3.5 мм, световой импульс, пульт ДУ (опция)

Возможность работы от аккумулятора: есть

Длина синхрокабеля: 4 м

Длина силового кабеля: 4 м

Защита от перегрева: программная + активная вентиляция, звуковой сигнал

Предохранитель: 8 A

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц

Напряжение на синхроконтакте: 5 В

Размеры вспышки: 34.5 х 13.5 х 13.5 см

Размеры упаковки: 47 х 26 х 26 см

Вес вспышки: 3.3 кг

Вес брутто: 4.6 кг

Комплектация: