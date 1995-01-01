Стойка на колесах Falcon Eyes StudioStand 198FS
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Описание
Falcon Eyes StudioStand 198FS – это стальная стойка-колонна высотой 198 см с двумя регулируемыми по высоте консолями. Скользящие консоли с рычажными зажимами-фиксаторами позволяют быстро регулировать высоту установки оборудования в пределах от 40 до 198 см. Стойка на колесах может служить надежной мобильной опорой для моноблока, монитора и другого студийного оборудования весом до 9 кг. Оборудование можно установить как на разных уровнях, так и на одном: консоли можно соединить между собой в одну Т-образную консоль для перемещения двух приборов одновременно. Для установки предусмотрена пара стандартных шпиготов 5/8'' с винтом 1/4''. Регулировка вылета приборов по горизонтали возможна в пределах 16 см. На стойку также можно установить дополнительные консоли (приобретаются отдельно).
StudioStand 198FS имеет низкую устойчивую опору с тремя колесами Ø75 мм, каждое из которых оснащено тормозным механизмом для простого перемещения на любой съемочной площадке: в павильоне, студии или на улице. Стойку можно использовать и без колес.
Стойка поставляется вместе с сумкой на молнии для компактного хранения и удобства переноски.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 9 кг
- Количество секций стойки: 2
- Диаметр колонны: 35 мм
- Максимальная высота: 198 см
- Минимальная высота: 92 см
- Длина в сложенном виде: 100 см
- Минимальная высота установки оборудования: 40 см
- Длина консолей: 27 см
- Крепежный адаптер: 5/8”, винт 1/4"
- Зажим-фиксатор: рычажный
- Диаметр колесной базы: 100 см
- Профиль колесной базы: труба 25х40 мм
- Диаметр колес: 75 мм
- Тормоз: есть, на каждом колесе
- Материал колонны: нержавеющая сталь
- Материал консоли, ног: сталь
- Вес: 7,5 кг
- Размер упаковки: 103 х 20.5 х 15.5 см
- Вес с упаковкой: 8.5 кг
Комплектация
- Колонна (две секции)
- Основание
- Колеса - 3 шт.
- Консоль - 2 шт.
- Сумка
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон