Falcon Eyes StudioStand 198FS – это стальная стойка-колонна высотой 198 см с двумя регулируемыми по высоте консолями. Скользящие консоли с рычажными зажимами-фиксаторами позволяют быстро регулировать высоту установки оборудования в пределах от 40 до 198 см. Стойка на колесах может служить надежной мобильной опорой для моноблока, монитора и другого студийного оборудования весом до 9 кг. Оборудование можно установить как на разных уровнях, так и на одном: консоли можно соединить между собой в одну Т-образную консоль для перемещения двух приборов одновременно. Для установки предусмотрена пара стандартных шпиготов 5/8'' с винтом 1/4''. Регулировка вылета приборов по горизонтали возможна в пределах 16 см. На стойку также можно установить дополнительные консоли (приобретаются отдельно).

StudioStand 198FS имеет низкую устойчивую опору с тремя колесами Ø75 мм, каждое из которых оснащено тормозным механизмом для простого перемещения на любой съемочной площадке: в павильоне, студии или на улице. Стойку можно использовать и без колес.

Стойка поставляется вместе с сумкой на молнии для компактного хранения и удобства переноски.

Характеристики

Максимальная нагрузка: 9 кг

9 кг Количество секций стойки: 2

Диаметр колонны: 35 мм

Максимальная высота: 198 см

198 см Минимальная высота: 92 см

92 см Длина в сложенном виде: 100 см

100 см Минимальная высота установки оборудования: 40 см

Длина консолей: 27 см

Крепежный адаптер: 5/8”, винт 1/4"

Зажим-фиксатор: рычажный

рычажный Диаметр колесной базы: 100 см

100 см Профиль колесной базы: труба 25х40 мм

Диаметр колес: 75 мм

75 мм Тормоз: есть, на каждом колесе

есть, на каждом колесе Материал колонны: нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Материал консоли, ног: сталь

сталь Вес: 7,5 кг

7,5 кг Размер упаковки: 103 х 20.5 х 15.5 см

Вес с упаковкой: 8.5 кг

Комплектация