Описание

Светодиодный осветитель Studio LED 100RGB с СОВ-матрицей и высоким уровнем цветопередачи может обеспечить яркое освещение, цветные статические и динамические световые эффекты. Компактное устройство будет одинаково эффективно для видео или фотосъемки в студии или на выезде, питаясь от аккумулятора или от сети. Благодаря байонету Bowens, используя совместно с осветителем различные светоформирующие насадки, можно получать многообразные художественные эффекты освещения. Осветитель прост в эксплуатации, имеет простое интуитивно понятное управление и яркий ЖК-дисплей, отображающий установленные параметры. Устройство подойдет для освещения прямых трансляций, съемок креативных видеороликов, интервью, различных съемок натюрмортов, портретов, свадеб, рекламы и т.д.

Естественная цветопередача с индексами CRI≥96 и TLCI≥97

Студийный осветитель Falcon Eyes Studio LED 100RGB характеризуется высокими индексами цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥97. Чем выше индекс цветопередачи, тем более реалистичными и точными получаются цвета отснятого материала. Поэтому постобработка фото и видео, снятых с освещением Studio LED 100RGB, занимает меньше времени и усилий.

Режим освещения регулируемой цветовой температуры CCT (bi-color)

Studio LED 100RGB можно комбинировать с другими источниками света – естественными и искусственными, подбирая необходимую цветовую температуру от 2700 до 6500К (с шагом 100К). Во всем диапазоне цветовой температуры от «теплого» до «холодного» белого света, яркость осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Режим регулируемой цветовой температуры CCT может также использоваться для имитации различных видов освещения для съемок в студии – дневного солнечного света, искусственного света от лампы накаливания и т.д.

36 тысяч цветов для создания уникальной съемочной атмосферы

Режим цветного освещения HSI дает возможность выбора одного из 36 тысячи цветов для создания уникальной съемочной атмосферы. Настройка цветового тона регулируется в пределах от 0 до 360 (Н), насыщенности от 0 до 100 (S). Дополнительно устанавливается яркость нужного оттенка от 0 до 100% с шагом 1% (I).

12 свето-динамических сценариев в режиме специальных эффектов Fx

12 предустановленных светодинамических специальных эффектов в режиме Fx могут имитировать различные сценарные ситуации – мерцание лампы, свечения экрана телевизора, вспышки фейерверка и т.д. Яркость осветителя в режиме специальных эффектов Fx регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Скорость воспроизведения эффекта изменяется длительным нажатием кнопки SET.

Малошумный вентилятор

Осветитель с малошумным вентилятором может применяться на съемках, где присутствуют высокие требования к качеству звука, не внося заметных искажений в звуковой фон. Например, во время прямых эфиров, стримов, съемок с синхронной записью звука.

2 типа питания

В осветителе реализовано два типа питания. Прибор питается от сети или от двух дополнительно приобретаемых аккумуляторных батарей NP-F. Аккумуляторный слот скрыт под крышкой корпуса, трехпозиционный переключатель питания находится на панели управления.

Байонет Bowens для светомодификаторов

Для установки различных светомодифицирующих насадок осветитель оснащен популярным байонетным креплением Bowens. Металлическое кольцо байонета способно выдерживать самые разнообразные модификаторы – рефлекторы, конусы, оптические насадки, софтбоксы, включая крупные стрипбоксы и октабоксы.

В комплект входит стандартный рефлектор Ø7'' (18 см) с серебристым фактурным внутренним отражающим покрытием. Рефлектор формирует направленный пучок света, помогая достигать освещенности до 7500 лк на расстоянии 1 метра.

Установка на стойки и использование дополнительных аксессуаров

Корпус осветителя соединен с наклонным кронштейном, который позволяет устанавливать осветительный прибор под различными углами на стойки со стандартным шпиготом 5/8''. Кронштейн также имеет эргономичную форму рукоятки и может использоваться для длительного удержания в руке. Дополнительное отверстие с крепежным винтом для установки и фиксации фотозонта, делает осветитель отличным инструментом для портретной съемки, а также видеосъемки интервью и подкастов.