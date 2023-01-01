Описание

Falcon Eyes StripLight 80 LED – это биколорный двусторонний источник постоянного света выполненный в форм-факторе «светового меча» и состоящий из двух световых панелей с 504 светодиодами (по 252 светодиода на каждой стороне). Портативный осветитель оснащен съемными шторками и встроенным аккумулятором.

Управление параметрами осветителя

Световые панели расположенные на противоположных сторонах осветителя поочередно выдают световой поток холодного белого (цветовая температура 5600±200K) или теплого белого (цветовая температура 3200±200K) света с максимальной освещенностью 1000 люкс на расстоянии 1м. Изменяя цветовую температуру, вы можете подобрать свет, необходимый для съемки – соответствующий другим источникам освещения или контрастирующий для создания художественного эффекта. Мощность осветителя регулируется от 10 до 100% с шагом 1%, чтобы соответствовать вашим требованиями к освещенности объекта. Индекс цветопередачи остается высоким во всем диапазоне регулирования CRI/TLCI ≥97. Управление светом осуществляется при помощи 5 клавиш, расположенных на рукоятке осветителя. Установленные параметры отображаются на ярком ЖК-экране, который находится над клавишами. Интуитивно понятный интерфейс осветителя всегда «под рукой.»

Широкая сфера применения

Легкий компактный светодиодный осветитель поможет создать необходимое освещение в условиях фото и видеостудии и в узком замкнутом пространстве (например, в автомобиле), для подсветки отдельных участков сцены, динамичных съемок и т.д. Он также практичен для использования на выездной съемке, где использование полноценного источника постоянного света обычно затруднено. Ручной осветитель Falcon Eyes StripLight 80 LED отлично подойдет для съемок клипов, рекламного и свадебного видео, может использоваться при проведении онлайн-трансляция, записи мастер-классов и в множестве других ситуаций. Осветитель легко удерживается рукой или устанавливается на штатив или стойку со стандартной резьбой 1/4''.

Дистанционное управление

В комплект с осветителем входит пульт дистанционного управления. С помощью пульта можно включать и выключать осветитель, настраивать его яркость и выбирать режим цветовой температуры (холодный или теплый свет). Задавая значения ID канала и группы для дистанционного управления, можно управлять одиночными осветителями или светом в группе на расстоянии до 50 метров. Установленные параметры отображаются на собственном ЖК-дисплее пульта ДУ и дублируются на дисплее осветителя.

Питание от сети и встроенный аккумулятор

Осветитель питается от сети 220В или встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы составит до 2 часов после полной зарядки (при комнатной температуре). Время зарядки аккумулятора 2.5 часов, во время зарядки индикатор на блоке питания горит красным, по завершению индикатор изменит цвет на зеленый.

Шторки

Комплектные шторки формируют направленный световой поток, ограничивают излишнюю засветку и помогают подсвечивать только необходимые детали. Шторки устанавливаются на обе стороны осветителя, управляя теплым или холодным светом. Съемные шторки в сложенном состоянии шторки не займут много места.

Комплектная сумка

Для хранения и транспортировки предусмотрена мягкая сумка-чехол на молнии со вставками из вспененного материала для переноски комплекта.