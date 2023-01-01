Описание

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808A предназначена для работы в студии, для съемки на выезде или в офисе. Легкая (весом 1.5 кг) и компактная стойка выдерживает вертикальную нагрузку до 5 кг.

Высота штативной стойки регулируется от 101 до 260 см (путем выдвижения всех 3 секций) и фиксации их положения с помощью металлических винтовых зажимов с пластиковыми ручками. Телескопические секции изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 34.5/29.5/25 мм. На конце закреплен несъемный шпигот-адаптер 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма.

Благодаря пневматическому действию воздушного амортизатора, оборудование, установленное на стойке, опускается плавно и предсказуемо. Вы избежите повреждения дорогостоящего устройства при регулировке высоты в случае резкого ослабления винтов.

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808A оснащена шаровой головкой с резьбой 1/4 дюйма. Винт фиксации угла поворота шарика позволит вам закрепить камеру под углом.

В комплект входит чехол для хранения и переноски.