Стойка Falcon Eyes ST-808A, 260 см, до 5 кг, воздушный амортизатор (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075202
Артикул : б/у-НМ 2024-04-24
Причина уценки:
Следы эксплуатации
1 790 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140202
Алюминиевая стойка-тренога с шаровой головкой, для цифровых камер, максимальная высота 260 см, в сложенном состоянии 101 см, воздушный амортизатор, 3 секции, металлические винтовые зажимы-фиксаторы. Максимальная нагрузка 5 кг. Вес 1.5 кг
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Гарантия 14 дней.
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