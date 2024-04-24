Стойка Falcon Eyes ST-808A, 260 см, до 5 кг, воздушный амортизатор (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075202 Артикул : б/у-НМ 2024-04-24



Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации 1 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140202 Алюминиевая стойка-тренога с шаровой головкой, для цифровых камер, максимальная высота 260 см, в сложенном состоянии 101 см, воздушный амортизатор, 3 секции, металлические винтовые зажимы-фиксаторы. Максимальная нагрузка 5 кг. Вес 1.5 кг Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Гарантия 14 дней.



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