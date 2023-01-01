Описание

Размер полотна 130х240 см

Фотографы специализирующиеся на предметной съемке по достоинству оценят возможности этого стола, размер светопропускающего полотна составляет 130х240 см, это даст возможность съемки больших предметов сложной формы. Falcon Eyes ST-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса и пластикового светопропускающего полотна.

Удобство использования

Спинка стола откидывается в горизонтальное положение. На ножках стола установлены резиновые опоры для устойчивости при съемке. В комплект входят зажимы с креплением для осветителей.

Настоящий цвет

Белое светопропускающее полотно, толщиной 3 мм, устойчиво к нежелательным изгибам и обеспечивает оптимальное бестеневое освещение. Поверхность пластика с одной стороны глянцевая, с другой матовая. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру.

Результат без сложной ретуши

Конструкция стола предусматривает возможность установки осветителей снизу под полотном для съемки объекта без тени, это позволит сэкономить на сложной ретуши и увеличить эффективность работы.

Максимальная нагрузка: 25 кг

Размер рассеивающей панели: 130х240 см

Высота рабочей поверхности стола: 80 см

Ширина стола: 130 см

Диаметр трубок: 35 мм

Вес: 24 кг