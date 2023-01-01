Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-1020 станет незаменимым оборудованием для предметного фотографа. Размер полотна 110х200 см подойдет для съемки большинства объектов. Раскладывающаяся спинка увеличивает функциональность, разложив спинку стола в горизонтальное положение, фотограф получит возможность бестеневой съемки больших предметов, а подняв спинку — равномерно освещенный фон без видимой кромки. Каркас состоит из полых стальных трубок, обеспечивающих прочность конструкции и легкий вес.