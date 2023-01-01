Стол для съемки Falcon Eyes ST-1020, 110 х 200 см
Код товара : УТ-00038967
Артикул : 26052
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
18.000
Описание
Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-1020 станет незаменимым оборудованием для предметного фотографа. Размер полотна 110х200 см подойдет для съемки большинства объектов. Раскладывающаяся спинка увеличивает функциональность, разложив спинку стола в горизонтальное положение, фотограф получит возможность бестеневой съемки больших предметов, а подняв спинку — равномерно освещенный фон без видимой кромки. Каркас состоит из полых стальных трубок, обеспечивающих прочность конструкции и легкий вес.
- Размер полотна: 110х200 см
- Ширина стола: 110 см
- Рабочая высота стола: 60 см
- Горизонтальное положение спинки: есть
- Максимальная нагрузка: 35 кг
- Материал каркаса: сталь
- Диаметр трубок каркаса: 28 мм
- Вес: 18 кг