Описание

Комплект студийных импульсных осветителей Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM – это готовое решение для коммерческих и творческих фотографических задач в небольших студиях, офисах или на выезде. В комплект входят две студийные вспышки Falcon Eyes SS-150BJM, одна вспышка Falcon Eyes SS-200BJM, три стойки высотой 240 см, универсальный рефлектор, софтбокс 60х90 см, шторки с набором цветных фильтров и сумка для хранения и транспортировки.

Комплект легко транспортировать и быстро развернуть на съемочной площадке в даже в небольшом помещении – достаточно установить импульсные осветители и подключить к сети 220 В 50 Гц.

Если в ваши творческие задачи входит интерьерная съемка, то в комплекте есть все, чтоб обеспечить качественный кадр. Если же вы планируете снимать студийные портреты или заниматься предметной съемкой, то рекомендуем дополнительно приобрести фотофоны или стол для предметной съемки. Вы также можете расширить ваш комплект дополнительными аксессуарами: конусными насадками, разнообразными софтбоксами или портретными тарелками.

Вспышки серии Falcon Eyes SS-BJM – это импульсные моноблоки с посадочным диаметром под светоформирующие насадки Ø95 мм. Благодаря универсальному стандарту крепления SS, можно установить светоформирующие насадки, как входящие в комплект, так и дополнительно приобретаемые. На тыльной стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка «тест», гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора расположены на корпусе прибора.

Синхронизация вспышек осуществляется при помощи синхро-кабеля 3.5 мм. Для дистанционного срабатывания вспышек рекомендуем приобрести комплект Falcon Eyes RF-AC425 состоящий из радиосинхронизатора и приемника RF-AC425R (приобретается на каждую вспышку). Для пилотного света используется комплектная галогенная лампа мощностью 75 Вт, устанавливаемая в патрон G6.35. Аксессуары с байонетом Bowens присоединятся ко вспышке, если использовать переходное кольцо Falcon Eyes SN-10.

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для формирования направленного, концентрированного пучка света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава, внутри отражающее серебристое покрытие.

Четырехлепестковые шторки Falcon Eyes SSA-BDM с сотовой решеткой и 4 цветными фильтрами на металлической магнитной рамке помогают точно настроить освещение в соответствии с творческими задачами фотографа: создать цветные блики на предмете или модели, подсветить фотофон, придать световому пятну нужную форму.

Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×90 см. Закрытая конструкция софтбокса дает возможность избежать потерь светового потока. Отражатель с серебристой внутренней поверхностью создает равномерную засветку рассеивателя. Софтбокс упакован в чехол.

Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с адаптером-шпиготом 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”, позволяющая устанавливать оборудование с соответствующими посадочными диаметрами. Шаровая головка с резьбой 1/4” устанавливается на стойку. Максимальная высота стойки-треноги составляет 240 см, а конструкция из 4-х телескопических секций обеспечивает минимальную рабочую высоту 79 см.

Сумка Falcon Eyes LSB-40 предназначена для хранения и транспортировки студийных стоек. Внутри три отсека с тканевыми перегородками и стяжки для фиксации. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего синтетического материала.