Описание

SSK-2120 U-KIT – компактный комплект импульсного света, удобный для работы мобильной фотостудии. Включает в себя набор техники, достаточный для выездной портретной или предметной съемки.

Лампы-вспышки SS-120 – источники импульсного студийного света мощностью 120 Дж, с цветовой температурой 5700 (± 100) К. Яркость вспышки регулируется от максимальной до 1/8 с помощью валкодера на корпусе. Для синхронизации срабатывания вспышек и камеры используется встроенную световую ловушку или радиосинхронизатор (в комплекте). Для ламп-вспышек серии SS используются насадки (фильтры и шторки, конические насадки, рефлекторы, рассеиватели) с посадочным диаметром 95 мм.

Радиосинхронизатор служит для беспроводной синхронизации лампы-вспышки и фотокамеры на расстоянии до 30 м (433 МГц, 2 канала). В комплект входит передатчик и 1 приемник. Максимальная выдержка синхронизации – 1/250 с, при которой вспышка наиболее эффективна, быстрее перезаряжается и экономно расходует заряд.

Патроны для ламп-вспышек (цоколь Е27) оснащены поворотными кронштейнами, с помощью которых устанавливаются на стойки со шпиготом 5/8” или на штангу и фиксируются винтовым зажимом. Конструкция с надежной контактной группой и простым клавишным выключателем практически безотказна. Наклон кронштейна с лампой-вспышкой можно изменять в пределах 180° для оптимального освещения объекта. В кронштейне предусмотрено отверстие для фотозонта.

Фотозонты – белый просветный и просветный с отражателем – смягчают световой поток от вспышки, позволяют равномерно освещать объект съемки и контролировать световой рисунок. Легкие и компактные зонты диаметром 1 м устанавливается в предусмотренное для этого отверстие в кронштейнах и закрепляется винтовым зажимом.

Телескопические стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 180 см. Секции надежно фиксируются винтовыми зажимами. Шпигот диаметром 5/8" снабжен винтом ¼", поэтому при необходимости стойки можно использовать для установки камеры, микрофона, видеомонитора или других устройств массой до 1 кг. Стойка с лампой, патроном и фотозонтом весит менее 2 кг. Легкую конструкцию несложно перемещать при изменении световой схемы или места съемки.

Сумка из износостойкого полиэстера с двумя плотными амортизирующими вкладышами и широкой ручкой регулируемой длины, служит как для хранения, так и для транспортировки оборудования.

Комплектация