Falcon Eyes
Изготовлена из пластика, длина конуса 12 см (с насадкой – 17 см), внешний диаметр выходного отверстия 5,5 см.
Для установки на вспышку насадка имеет байонетный разъем.
В комплект входит сотовая насадка с ячейками.
Код товара : УТ-00052806
Артикул : 27618
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Гарантия производителя 1 год
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Вес (брутто), г
0.200
Falcon Eyes
Изготовлена из пластика, длина конуса 12 см (с насадкой – 17 см), внешний диаметр выходного отверстия 5,5 см.
Для установки на вспышку насадка имеет байонетный разъем.
В комплект входит сотовая насадка с ячейками.