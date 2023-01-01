Falcon Eyes коническая насадка для ведомых вспышек серии SS (кроме ). Используется для формирования концентрированного и направленного светового потока при художественной фотосъемке. Широко применяется в фотостудиях для создания светового или цветового акцента на объекте съемки или заднике. Насадка Falcon – мощное средство выразительности.