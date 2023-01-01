Конус (снут) Falcon Eyes SSA-CSM, байонет SS
Код товара : УТ-00037481
Артикул : 25565
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Falcon Eyes SSA-CSM — насадка коническая для вспышек с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Используется при художественной фотосъемке для создания узкого луча с точечным световым пятном точечного концентрированного и направленного светового потока. Широко применяется для создания светового или цветового акцента. Насадка Falcon SSA-CSМ изготовлена из алюминия, длина конуса 14,5 см (с сотовой насадкой - 16 см), диаметр выходного отверстия 56 мм.
В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.
- Длина 14,5 см
- Диаметр конуса 56 мм
- Посадочный диаметр 95 мм
- Материал алюминий
Комплектация:
- Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM
- Цветные фильтры - 4 шт
- Сотовая насадка - 1 шт