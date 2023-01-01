Falcon Eyes SSA-CSM — насадка коническая для вспышек с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Используется при художественной фотосъемке для создания узкого луча с точечным световым пятном точечного концентрированного и направленного светового потока. Широко применяется для создания светового или цветового акцента. Насадка Falcon SSA-CSМ изготовлена из алюминия, длина конуса 14,5 см (с сотовой насадкой - 16 см), диаметр выходного отверстия 56 мм.