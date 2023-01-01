Моноблок Falcon Eyes SS-250BJM, 250 Дж
Код товара : УТ-00039019
Артикул : 26869
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
SS
Время перезарядки
0.5 - 1.4 с
Регулировка мощности, диапазон
6.0 - 1.0 с шагом 0.1
Длительность импульса
1/2200 с.
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 75 Вт, G6.35
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
световая ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети 220 В
Управление моделирующим светом
полная мощность / пропорциональный / выкл.
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
синхрокабель, кабель питания, инструкция
Описание
Вспышка SS-250BJM — это импульсный моноблок Falcon Eyes с посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом- за счет чего крепятся надежно и уж точно не соскользнут под собственным весом. С помощью переходного кольца Falcon Eyes SN-10 (продается отдельно) можно использовать аксессуары с байонетом Bowens.
Корпус SS-250BJM выполнен из металла. Крепление на стойку для студийного света осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона — винтовая. На стойке кронштейн вспышки фиксируются винтом. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта. Зонт в отверстии фиксируется винтом.
На тыльной стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка «тест», гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора расположены на корпусе прибора.
Для пилотного света используется галогенная лампа мощностью 75 Вт, устанавливаемая в патрон G6.35.