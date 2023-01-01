Описание

Вспышка SS-110BJM — это импульсный моноблок Falcon Eyes с посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом- за счет чего крепятся надежно и уж точно не соскользнут под собственным весом. Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10 со вспышками SS-110BJM, можно использовать аксессуары с байонетом Bowens.

Корпус SS-110BJM выполнен из металла. Крепление на стойку для студийного света осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона — винтовая. На стойке кронштейн вспышки фиксируются винтом. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта. Зонт в отверстии фиксируется винтом.

На тыльной стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка «тест», гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора расположены на корпусе прибора.

Для пилотного света используется галогенная лампа мощностью 75 Вт, устанавливаемая в патрон G6.35.