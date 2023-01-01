Портретная тарелка Falcon Eyes SR-69T(BW), 69 см, Bowens (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072456 Артикул : 20231 (у)

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Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-69T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Задать вопрос Причина уценки: Без коробки 13% 7 800 ₽ 6 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-67.

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