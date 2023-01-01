Описание

Модификация радиосинхронизатора Falcon Eyes SprintTrigger II 32N предназначена для использования с камерами Nikon. Устройство позволяет управлять настройками и запуском студийных вспышек Falcon Eyes серии Ultima II SL, Sprinter ll, Phantom ll, а также других импульсных осветителей, имеющие аналогичный встроенный приемник дистанционного беспроводного управления, работающий на частоте 2.4 ГГц.

Управление импульсными источниками света станет намного проще благодаря многоканальной структуре синхронизатора, стабильной передаче сигнала и высокому быстродействию. SprinTrigger II 32 поддерживает высокоскоростную синхронизацию при скорости затвора до 1/8000 s, а также может подключаться к камерам, имеющим гнезда для синхронизации PC.

Модели совместимых камер Nikon:

D4, D800, D810, D700, D750, D610, D300, D300s, D200, D90, D70s, D60, D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100*

* - работа с данными моделями гарантирована, однако производитель не исключает возможности работы с другими моделями камер.