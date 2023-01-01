Описание

Мощность 300 Дж.

Встроенная беспроводная система управления и синхронизации на частоте 2.4 Ггц.

Точная регулировка мощности импульса от 1.0 до 5.0 с шагом 0.1.

Светодиод пилотного света мощностью 30 Вт.

Ведомый режим работы SLAVE (оптическая синхронизация).

Алюминиевый корпус, металлический кронштейн для крепления на осветительную стойку

Байонет BOWENS и крепление для фотозонта.

Активная система охлаждения для длительной работы

Студийная вспышка Falcon Eyes Sprinter LED 300BW – компактный импульсный моноблок с мощностью 300 Дж, временем перезарядки от 0.05 секунды (на минимальной мощности) и встроенной системой беспроводного управления.

Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены. Кроме того, они значительно меньше нагреваются при использовании в течение длительного времени, возможно использование обычных (не жаропрочных) светоформирующих насадок. Пилотная LED-лампа мощностью 30 Вт формирует поток моделирующего света, чтобы фотограф мог точно оценить светотеневой рисунок, создаваемый источниками света. Доступны следующие режимы: PROP/100%/OFF (пропорциональный, полная мощность, выключен).

Мощность вспышки регулируется в пределах от 1.0 до 5.0 (от 1/16 до 1/1) с шагом 0.1 до полной мощности 300 Дж за 40 шагов. Высокая стабильность мощности импульса допускает отклонение не более 2% для заданного уровня выходной мощности. Сброс избыточной мощности при установке новых настроек производится автоматически. 4 кнопки управления находятся рядом с дисплеем рядом с дисплеем и предоставляют быстрый доступ к управлению настройками – режиму SLAVE (оптическая синхронизация), включению и выключению звука, режимам пилотного света, тестового пуска. Кнопка включение/выключения питания расположена ниже. Большой контрастный ЖК-дисплей размером 50х35 мм, расположенный на тыльной стороне вспышки, отображает выбранные настройки и режимы работы вспышки. Крупная ручка-диммер управляет в различных режимах значением мощности вспышки, мощностью пилотного света и позволяет устанавливать группу и канал для беспроводного управления.

Синхронизации пуска вспышки с затвором камеры производится с помощью синхрокабеля, светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) или встроенной системы беспроводного управления, которая позволяет дистанционно управлять мощностью вспышки, режимами пилотного света, включением и выключением звука – удобно при расположении вспышки в труднодоступном месте (например, на журавле или на высокой стойке). Для управления необходим пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4, который приобретается отдельно. Система имеет 4 (1-4) радиоканала и 4 (A-D) групп. Это поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. Для синхронизации по кабелю предусмотрен разъем типа мини-джек 3.5 мм.

Активная система охлаждения, использующая встроенный вентилятор для принудительной конвекции, позволяет вспышке работать длительное время.

Металлическое байонетное крепление Bowens позволяет использовать совместно со вспышкой различные светоформирующие насадки: рефлекторы, конусы, тарелки, в том числе крупные софтбоксы.

Вспышка может устанавливаться на стандартный шпигот 5/8” осветительной стойки и фиксироваться винтом. Угол наклона корпуса вспышки меняется бесступенчато и надежно притягивается винтом с зажимной переставной рукояткой типа «храповик». Такая конструкция дает возможность использовать со вспышкой даже крупные светоформирующие насадки, избегая проскальзывания. В кронштейне предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором. Вес вспышки всего 2.1 кг, а длина корпуса с защитным пластиковым колпаком 38 см – вспышку легко взять с собой на выездную фотосессию или использовать во время съемок в небольших фотостудиях.

Sprinter LED 300BW подключается к сети 220–240 В (50 Гц) переменного тока при помощи комплектного кабеля длиной 4 метра.