Описание

Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit – базовый комплект, предназначенный составить световую схему из двух источников импульсного света, синхронизированных между собой. В комплект для студийной и выездной съемки входят: две студийные вспышки Falcon Eyes Sprinter LED 400BW, две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка SKB-15 для переноски оборудования.

Если в творческие задачи фотографа входит съемка в интерьере или на пленэре, то в комплекте собрано базовое оборудование, чтоб удовлетворить потребности в хорошем освещении. Для создания съемочного пространства в помещении, рекомендуем обратить внимание на фотофоны, фотобоксы или столы для предметной съемки. Вы также можете расширить ваш комплект дополнительными аксессуарами: портретными тарелками, оптическими насадками с масками Гобо, софтбоксами различных размеров и форм.

Студийные вспышки Falcon Eyes Sprinter LED 400BW

Компактный импульсный моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 400BW мощностью 400 Дж имеет время перезарядки от 0.05 секунды (на минимальной мощности) и встроенную систему беспроводного управления (универсальный пульт радиосинхронизатор SprintLED AIR-4 в комплекте). Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены. Вес вспышки всего 2.3 кг, а длина корпуса с защитным пластиковым колпаком 38 см – вспышку легко взять с собой на выездную фотосессию или использовать во время съемок даже в небольших фотостудиях.

Стойки Falcon Eyes LS-2900

Студийные стойки Falcon Eyes LS-2900 представляют собой складную треногу с телескопической центральной колонной со шпиготом 5/8” и с резьбой 1/4'' на конце для установки вспышек и другого студийного оборудования. Стойки выдерживают вертикальную осевую нагрузку до 6 кг и служат надежной опорой для установленного оборудования. Пружинный амортизатор стойки защитит от удара, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты. Высота стойки в устойчивом рабочем положении - 260 см, максимальная высота – 280 см, минимальная - 98 см. Секции телескопической колонны изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 35/30/25 мм, фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм - в качестве колесной опоры для стойки-треноги подойдут ролики Falcon Eyes PCA-22M (приобретаются дополнительно).

Софтбоксы Falcon Eyes SB-BW6090

Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 – светомодифицирующая насадка популярного размера 60х90 см, предназначена для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Широко применяется в предметной, портретной и других видах съемок. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, 4 каркасных металлических спиц и кольца-адаптера со сменным байонетным кольцом Bowens (диаметром 130 мм). Внешний и внутренний тканевые рассеиватели изготовлены из белого полиэстера с высокой светопропускной способностью. В комплект также входит чехол для хранения.

Сумка Falcon Eyes SKB-15

Вместительная сумка с наплечным ремнем размером 105х20х35 см предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Сумка изготавливается из прочной ткани «Оксфорд», закрывается на застежку-молнию.

Комплектация