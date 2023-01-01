Описание

SpotLight 70LED BW – светодиодный осветитель для точечной подсветки с углом раскрытия светового потока 15-75º. Небольшие размеры и вес осветителя (770 г), а так же возможность автономного питания позволяют использовать прибор даже в небольших студиях или выездных фото- и видеосъемках. COB-матрица II поколения светодиодного светильника Ø20 мм обеспечивает высокий уровень цветопередачи (CRI> 96) и хорошую линейность спектра – за счет этого достигается профессиональное качество отображения цветовых оттенков в кадре.

Надежный металлический корпус осветителя соединяется с пластиковым кожухом, закрывающим электронные элементы управления. Кожух имеет два ряда перфорации для вентиляции устройства. Для предотвращения попадания пыли внутрь прибора, перфорированные отверстия защищены мелкоячеистой сеткой.

Классическая линза Френеля диаметром 75 мм, входящая в комплект прибора, позволяет создать равномерное световое пятно. Плоско-параллельная линза изготовлена из оптического полимерного стекла толщиной 2 мм. На внешней стороне линзы нанесены концентрические окружности, фокусирующие лучи. На внутренней – микролинзы для выравнивания освещенности внутри светового пятна. Линза имеет высокое светопропускание и не изменяет цветовую температуру источника.

Кольцо регулировки угла раскрытия светового потока сделано из резины с насечками для лучшего сцепления с рукой. Угол раскрытия светового потока 15-75º достигается вращением регулировочного кольца в 1.5 оборота. На корпусе прибора нанесена шкала для точной установки угла раскрытия.

Панель управления расположена с тыльной стороны осветителя, на панели находятся 4 кнопки управления — включения, выключения и две кнопки регулировки яркости. Обрезиненные монолитные кнопки защищают от попадания влаги и пыли внутрь устройства. Значение яркости регулируется плавно от 1 до 100% и отображается на контрастном цифровом дисплее. Так же на дисплей выведен уровень заряда батареи и цветовая температура.

Питание прибора осуществляется при помощи сетевого адаптера 100-240В 50Гц/12В 7А, общая длина кабеля 4 м. Возможно подключение через кабель D-Tape/mini XLP 4 pin (в комплекте) к внешней батарее(в комплект не входит), например аккумулятор Sony V-mount и др. Предусмотрена на приборе и площадка для аккумулятора типа NP-F 7,4В (аккумулятор в комплект не входит)

Съемные 4-х лепестковые металлические шторки толщиной 1 мм надежно прикрепляются к корпусу и точно фиксируются в нужном положении. Две шторки имеют по 2 дополнительных разворачивающихся лепестка для точного ограничения светового потока, изменяют форму и площадь светового пятна. Шторки прикручиваются к металлическому корпусу осветителя и при необходимости заменяются на съемный металлический адаптер Bowens, который служит для крепления светоформирующих насадок на осветитель – софтбоксов, рефлекторов, конусов.

Светофильтры позволяют понижать выравнивать световой поток и создавать художественные эффекты. Цвета фильтров: желтый, красный, синий, зеленый, белый рассеивающий и прозрачный (защитный фильтр). Светофильтр устанавливается в оправу линзы Френеля, для этого необходимо снять металлические шторки или адаптер Bowens с осветителя.

Металлическая кронштейн-лира с углом наклона 360° для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8”. Угол наклона регулируется плавно, положение осветителя надежно фиксируется при помощи винтовых зажимов.

Легкое хранение и транспортировка осветителя – полужесткий кейс-сумка размером 380х125х225 мм. Вес комплекта в сумке 2.4 кг.