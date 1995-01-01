Мешок для песка Falcon Eyes SP-BG10
Код товара : УТ-00076205
Артикул : 25530
630 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мешок для песка Falcon Eyes SP-BG10 предназначен для использования в качестве груза-противовеса для штативов и другого студийного оборудования (стойки, журавли). Заполняется обычным строительным песком или мелкой галькой общим весом до 10 кг. Мешок изготовлен из плотной ткани со специальной синтетической пропиткой, два внутренних кармана размером 24х22 см закрываются на молнию. Размер мешка в разложенном виде 53х26 см.
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