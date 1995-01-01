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    Мешок для песка Falcon Eyes SP-BG10

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    Код товара : УТ-00076205

    Артикул : 25530

    • SP-BG10
    • SP-BG10
    • SP-BG10
    • SP-BG10
    • SP-BG10
    • SP-BG10
    • SP-BG10

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    630 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Аксессуары
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    Описание

    Мешок для песка Falcon Eyes SP-BG10 предназначен для использования в качестве груза-противовеса для штативов и другого студийного оборудования (стойки, журавли). Заполняется обычным строительным песком или мелкой галькой общим весом до 10 кг. Мешок изготовлен из плотной ткани со специальной синтетической пропиткой, два внутренних кармана размером 24х22 см закрываются на молнию. Размер мешка в разложенном виде 53х26 см.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.