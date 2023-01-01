Портретная тарелка Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW, складная, 60 см
Код товара : УТ-00037478
Артикул : 25258
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.2 кг
Вес (брутто), г
2.000
Размеры товара
диаметр 60 см
Описание
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW – быстроскладная универсальная портретная тарелка ("beauty dish") диаметром 60 см и байонетом Bowens, предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 40х20х20 см (сумка входит в комплект поставки).
Особенности конструкции
Конструкция тарелки представляет собой основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскладывании происходит автоматическая фиксация спицы, а для того чтобы сложить тарелку необходимо лишь отпустить специальный стопор на каждой спице.
В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см. Тарелка быстро подготавливается к работе, сборка занимает несколько секунд – достаточно просто разложить спицы и установить необходимую насадку. Установленную на приборе тарелку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на основании с внешней стороны.
Широкие возможности
Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки.
16-спицевый каркас позволяет сформировать круглые блики, это особенно востребовано в портретной съемке для формирования "естественных" бликов в глазах модели.
С помощью липучки (по всему периметру) к «козырьку» тарелки можно прикрепить соты. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.
Совместимость с другими системами
Для установки на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать соответствующие переходные кольца (приобретаются отдельно)
Комплектация
- Каркас отражателя
- Основной отражатель
- Дефлектор
- Стойка дефлектора - 2 шт
- Внешний диффузор
- Внутренний диффузор
- Сотовая насадка
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон