Переходное кольцо Falcon Eyes SN-PF-BW, с Profoto на Bowens
Код товара : УТ-00042074
Артикул : 25566
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Переходное кольцо для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens (софтбоксы, жесткие рефлекторы, шторки и т.д.) на моноблоки Profoto (серии B и D).
- Размеры: 165х155х15 мм
- Вес: 500 г