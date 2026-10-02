Генератор дыма Falcon Eyes Smoke 30 (состояние 5-) (б/у)



Код товара: УТ-00097751 Артикул: б/у-НМ 2026-10-02/1 Код товара: УТ-00097751 Артикул: б/у-НМ 2026-10-02/1 Falcon Eyes Smoke 30 Код товара: УТ-00097751 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Falcon Eyes Smoke 30 Код товара: УТ-00097751 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.