Описание

Код товара: 139586

Компактный корпус SL-400 выполнен из пластика с покрытием Soft Touch (придает ощущение «обрезиненности»). Крепление насадок осуществляется при помощи байонета Bowens — это широкий ассортимент аксессуаров и возможность полноценно использовать SL-400 в связке с моноблоками старших серий DE-BW/TE-BW/GT. Дисплей и кнопочный блок управления режимами и размещены на тыльной стороне корпуса. Дисплей отображает мощность вспышки в цифровом виде от 1,0 до 6,0 с шагом 0,1. Число 1,0 обозначает 1/32 мощности импульса, а 6.0 — полную мощность. Регулировка мощности производится с шагом 1/10 ступени. Кнопки конструктивно выполнены как отдельные элементы.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 Потертости на корпусе, липкий пластик

Комплектация: Моноблок, защитный колпак, лампа импульсная, лампа пилотная

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения