Сумка на колесах Falcon Eyes SKB-B5
Код товара : УТ-00049555
Артикул : 20078
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
8 кг
Вес (брутто), г
8.000
Материал
текстиль, пластик
Размеры внутренние
97х27х27 см
Описание
Falcon Eyes SKB-B5 – вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками.
Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Широкий наплечный ремень, два колеса на основании, удобная выдвижная ручка, а также пластиковая складная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании.
Отделение сумки с усиленным жестким основанием оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства, а также стяжками для фиксации содержимого. Внутри предусмотрен большой сетчатый карман для необходимых аксессуаров. Специальное окно на молнии для перевозки длинного оборудования (стоек, перекладин и т.д.).
Внешний карман на молнии для быстрого доступа к аксессуарам.