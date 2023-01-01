Описание

Falcon Eyes SKB-B5 – вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками.

Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Широкий наплечный ремень, два колеса на основании, удобная выдвижная ручка, а также пластиковая складная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании.

Отделение сумки с усиленным жестким основанием оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства, а также стяжками для фиксации содержимого. Внутри предусмотрен большой сетчатый карман для необходимых аксессуаров. Специальное окно на молнии для перевозки длинного оборудования (стоек, перекладин и т.д.).

Внешний карман на молнии для быстрого доступа к аксессуарам.