Описание

Синхрокабель SC6350 (джек 6,3 мм – PC, длина 5 м) предназначен для синхронной работы удаленно находящейся вспышки и затвора фотоаппарата в момент съемки. Устройство вспышки подаёт ток на синхрокабель, синхроконтакт на фотоаппарате замыкает подведённый к нему кабель в тот момент, когда надо включить вспышку. Камера должна быть оснащена PC разъемом или адаптером с таким разъемом.

Внимание: перед использованием вспышки убедитесь, что напряжение на синхроконтакте вспышки не превышает допустимого управляющего напряжения вашей камеры.