Синхрокабель Falcon Eyes SC6350, джек 6.3 мм, длина 5 м
Код товара : 00000045042
Артикул : 14944
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Синхрокабель SC6350 (джек 6,3 мм – PC, длина 5 м) предназначен для синхронной работы удаленно находящейся вспышки и затвора фотоаппарата в момент съемки. Устройство вспышки подаёт ток на синхрокабель, синхроконтакт на фотоаппарате замыкает подведённый к нему кабель в тот момент, когда надо включить вспышку. Камера должна быть оснащена PC разъемом или адаптером с таким разъемом.
Внимание: перед использованием вспышки убедитесь, что напряжение на синхроконтакте вспышки не превышает допустимого управляющего напряжения вашей камеры.