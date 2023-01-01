Софтбокс Falcon Eyes SBQ-6090 BW, 60х90 см, жаропрочный, с сотами
Код товара : УТ-00012450
Артикул : 20795
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Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
730 г
Вес (брутто), г
2.400
Описание
Изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна.
Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо на Bowens. Для установки SBQ-6090 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).
Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний).
В комплекте с софтбоксом поставляются соты с размером ячейки 5×5 см. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
В комплекте чехол.