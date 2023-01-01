Описание

Узкий софтбокс (стрипбокс) формирует длинную и тонкую полосу света. Часто используется в портретной и предметной съемке. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна.

Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо на Bowens. Для установки SBQ-30120 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).

Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол. Стойка и моноблок не входят в комплект.