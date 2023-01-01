Описание

Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS – многофункциональная компактная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головкой. Вспышка совместима с системой TTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Sony. Вспышка поддерживает режимы: автоматический TTL, ручной М, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, стробоскоп, LED-подсветка.

Надежный и компактный корпус

Вес вспышки составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам вспышка поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта.

Высокая мощность

Вспышка S-Flash 200 TTL-S HSS с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) позволяет осветить объект, находящийся на значительном удалении.

Поддержка режима TTL

Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний.

Режим «стробоскоп» Multi

Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Высокоточная ручная настройка

8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режимы S1/S2

Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.

Регулируемая головка

Способная наклоняться вверх на 90˚ и вниз на 7˚, поворачиваться влево на 60˚ и вправо на 90˚, эта вспышка может легко справляется с требованиями к экспозиции для различных сцен. Создавайте мягкое освещение без теней, отражая свет вспышки от стен или потолка.

Удобное и легкое управление

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.

Встроенная светодиодная подсветка

Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки. Высокий индекс CRI обеспечивает точное воспроизведение цвета.

Универсальное питание

Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.