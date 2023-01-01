Вспышка Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S для Sony
Код товара : УТ-00019082
Артикул : 24844
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Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
32
Коррекция вспышки
есть (±3 ступени, с шагом 1/3)
Настройка мощности в ручном режиме
1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
Поворот головки
вверх: 45, 60, 75 и 90° вниз: 7° влево: 30, 60° вправо: 30, 60, 90°
Питание
2 элемента типоразмера АА, есть (разъем microUSB), от адаптера или PowerBank
Физические характеристики
Вес
150
Прочие особенности
Особые характеристики
Максимальный диапазон работы в беспроводном режиме в помещении: 12-15 м вне помещения: 8-10 м
Описание
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS – многофункциональная компактная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головкой. Вспышка совместима с системой TTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Sony. Вспышка поддерживает режимы: автоматический TTL, ручной М, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, стробоскоп, LED-подсветка.
Надежный и компактный корпус
Вес вспышки составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам вспышка поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта.
Высокая мощность
Вспышка S-Flash 200 TTL-S HSS с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) позволяет осветить объект, находящийся на значительном удалении.
Поддержка режима TTL
Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний.
Режим «стробоскоп» Multi
Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.
Высокоточная ручная настройка
8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.
Режимы S1/S2
Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.
Регулируемая головка
Способная наклоняться вверх на 90˚ и вниз на 7˚, поворачиваться влево на 60˚ и вправо на 90˚, эта вспышка может легко справляется с требованиями к экспозиции для различных сцен. Создавайте мягкое освещение без теней, отражая свет вспышки от стен или потолка.
Удобное и легкое управление
Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.
Встроенная светодиодная подсветка
Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки. Высокий индекс CRI обеспечивает точное воспроизведение цвета.
Универсальное питание
Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.