Описание

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 43 см.

Цвет 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный

Рабочий размер 90х120 см

Диаметр в сложенном виде 43 см

Чехол в комплекте