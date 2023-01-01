Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL, просветный, 100х165 см
Код товара : УТ-00029748
Артикул : 24903
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.1 кг
Вес (брутто), г
1.180
Описание
Просветный отражатель (рассеиватель). Смягчает характер освещения: делает менее контрастным переход от светлых областей к теневым. Может использоваться со вспышками, лампами постоянного света или прямым солнечным светом. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя. Размер 100х165 см.