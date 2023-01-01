Просветный отражатель (рассеиватель). Смягчает характер освещения: делает менее контрастным переход от светлых областей к теневым. Может использоваться со вспышками, лампами постоянного света или прямым солнечным светом. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя. Размер 100х165 см.