Описание

RED LINE Pro-916 BH18 – профессиональный штатив-монопод со сменной шаровой головкой, рассчитан для использования с камерами весом до 9 кг. Длина в сложенном виде - 43 cм, вес штатива с головой - 1,51 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, пейзажная съемка, трэвел-фотография и других.

Надежная и быстрая фиксация камеры

Съёмная шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без «рывков». Винтовое крепление головки имеет резьбу 3/8“. Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой. Это позволяет вернуться к определенному ранее положению, подобранному для конкретной ситуации. На шаровой головке предусмотрен пузырьковый уровень.

Головка оснащена быстросъёмной площадкой с противоскользящими накладками. Винт для крепления оборудования с резьбой 1/4“. Размер площадки 39 х 50 мм. Для предотвращения выпадения площадки, с обратной стороны предусмотрены два стопорных винта.

Реверсивная центральная колонна

Реверсивная центральная колонна позволит проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится подпружиненный крюк для груза-противовеса.

2 в 1: штатив легко преобразуется в монопод

Одна из ног (с противоскользящей пенкой) штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 77 до 153 см, который незаменим в репортажных съемках.

Быстрая подготовка к работе на любой поверхности

Ноги штатива имеют возможность регулировки угла наклона. Для этой цели предусмотрены специальные защелки, которые ограничивают угол наклона каждой ноги в двух положениях. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Реверсивно складывающиеся ноги уменьшают габариты конструкции в сложенном виде. Клипсовые зажимы надежно соединяют между собой 4 секции ног, резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола.

Готов к работе в любую погоду

Изготовлен из алюминия и ABS-пластика, эти материалы позволяют использовать штатив при неблагоприятных погодных условиях. В комплекте чехол для транспортировки и хранения.

Комплектация