Описание

Стандартный 7" рефлектор Falcon Eyes R-175HC Kit (диаметр 17.5 см) с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.

В комплект с рефлектором входят четыре сотовые насадки с углом рассеяния светового потока 20°, 40°, 50°, 60°. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока. Благодаря чему рефлектор способен обеспечить как ограниченное точечное (например, подсветка волос или акцент на предмете), так и широкое фоновое освещение.

Сотовые насадки вставляются в рефлектор и закрепляются при помощи подпружиненного язычка-зажима.

Аксессуары изготавливаются из прочного, легкого алюминиевого сплава и рассчитаны на длительное использование.

Рефлектор можно применять совместно с дополнительно приобретаемыми шторками или гелевыми фильтрами, привнося в съемку творческое освещение и делая кадр еще креативнее.

Характеристики