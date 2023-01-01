Рефлектор Falcon Eyes R-175HC Kit с сотами, Bowens
Код товара : УТ-00056529
Артикул : 28449
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Стандартный 7" рефлектор Falcon Eyes R-175HC Kit (диаметр 17.5 см) с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.
В комплект с рефлектором входят четыре сотовые насадки с углом рассеяния светового потока 20°, 40°, 50°, 60°. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока. Благодаря чему рефлектор способен обеспечить как ограниченное точечное (например, подсветка волос или акцент на предмете), так и широкое фоновое освещение.
Сотовые насадки вставляются в рефлектор и закрепляются при помощи подпружиненного язычка-зажима.
Аксессуары изготавливаются из прочного, легкого алюминиевого сплава и рассчитаны на длительное использование.
Рефлектор можно применять совместно с дополнительно приобретаемыми шторками или гелевыми фильтрами, привнося в съемку творческое освещение и делая кадр еще креативнее.
- Байонет: Bowens
- Внутреннее покрытие: серебристое
- Диаметр: 17.5 см
- Угол рассеяния рефлектора с сотами: 20°, 40°, 50°, 60°
- Материал: алюминий
- Размеры: 17.5 х 17.5 х 14 см
- Размер упаковки: 27.5 х 19.5 х 19.5 см
- Вес: 160 г