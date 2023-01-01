Комплект Falcon Eyes QLBK-1000 v2.0 – базовый комплект галогенных источников постоянного света и светомодификаторов, состоящий из двух галогенных осветителей QL-1000BW v2.0 с рефлекторами, двух жаропрочных софтбоксов SBQ-6090 BW, двух стоек FEL-2440ST.0 для установки осветителей и сумки G-006. Комплект подойдет для портретной, рекламной, предметной и другой студийной съемки в качестве источников фонового, заполняющего, контрового, рисующего света.

Галогенные осветители Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 с высокой мощностью 1000 Вт, цветовой температурой 3000-3200К и индексом цветопередачи CRI ≈ 100 хорошо подходят для различных видов фотосъемки, а также широко используются в видеосъемке – они дают так называемый «теплый» свет. Рефлектор диаметром 18 см, входящий в комплект, ограничивает и направляет световой поток. На выходе получается равномерное световое пятно без концентрических полос и резкого перепада освещенности. Начинающие фотографы предпочитают источники именно постоянного света, поскольку они просты в управлении и позволяют быстро подобрать световую схему.

Жаропрочный софтбокс Falcon Eyes SBQ-6090 BW – световой модификатор, который помогает создать на выходе мягкий рассеянный свет без резких теней и бликов. Для этого в комплект входят два тканевых рассеивателя (внутренний и внешний) и сотовая насадка, делающая освещение, так сказать, жестко-направленным. Прямоугольная форма и размер софтбокса 60х90 см подойдет для портретной съемки или съемки крупных предметов, т.к. поможет составить световую схему «от окна».

В комплект входят две трехсекционные стойки максимальной высотой 2.4 м с пружинным амортизатором и металлическими зажимами. Стальные секции стойки диаметром 19/22/25 мм выдерживают значительные нагрузки. Пружинный амортизатор предохранит оборудование от удара при слишком быстром складывании секций (например, при ослаблении винтового зажима).

Размер сумки G-006, в которую поместится все содержимое комплекта, составляет 92х35.5х26 см. Мягкие поролоновые вставки в стенках защитят оборудование от повреждений при транспортировке. Вес комплекта (с сумкой) – не более 13 кг.