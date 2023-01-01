Описание

Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 – источник постоянного света с мощностью 1000 Вт и металлическим байонетом Bowens, позволяющим использовать различные, в том числе крупные, жаропрочные светомодифицирующие насадки. Галогенные осветители с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) выдают «эталонный» теплый свет с непрерывным линейным спектром и остаются популярными универсальными источниками света для фото- и видеосъемок. Стабильная длительная работа осветителя достигается за счет мощного вентилятора, электронного блока управления и системы защиты от перегрева.

Галогенная лампа

В осветителе устанавливается галогенная лампа THL-1000-2 с цоколем G9.5 (входит в комплект) и цветовой температурой 3000–3200 К, что соответствует типовым киносъемочным лампам. Защиту галогенной лампы осуществляет колба-колпак из жаростойкого кварцевого стекла с перфорацией для отвода тепла. Благодаря хорошей прозрачности кварцевого стекла, свет проходящий через колбу, практически не поглощается и не изменяет свой спектральный состав. На время транспортировки поверх кварцевой колбы устанавливается защитный пластиковый колпак, надежно закрепляемый в байонете.

Панель управления и режимы работы

С тыльной стороны осветителя находится панель управления с цифровым дисплеем, справа от которого расположен диммер-регулятор, а слева – трехпозиционный (PROR/OFF/100%) тумблер переключения режимов работы осветителя. PROR – режим плавного бесступенчатого изменения мощности вращением диммера-регулятора. Значения настройки мощности от 10 до 100% отображаются на цифровом дисплее. Режим «100%» предназначен для быстрого переключения на полную мощность. Режим OFF – отключение лампы при работающем вентиляторе, используется для скорейшего охлаждения и продлевает срок службы лампы. Ниже находится сетевое гнездо подключения кабеля питания и тумблер питания.

Система охлаждения

В осветителе предусмотрена автоматическая динамическая система охлаждения – мощный вентилятор и электронный блок управления. При работе осветителя система управления непрерывно контролирует температуру внутри корпуса. Во время длительной съемки по достижению предельного значения температуры включается предупредительный световой сигнал индикатора перегрева, находящегося над панелью управления. При этом галогенная лампа отключается, а вентилятор продолжает работать для охлаждения прибора.

Металлический корпус с кронштейном

Эргономичный металлический корпус осветителя имеет ребристую форму и ряды перфорации для эффективного теплоотведения. Над панелью управления находится рукоятка для переноски устройства и регулировки угла наклона осветителя. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом-адаптером 5/8“(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна, расположенного внизу корпуса. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется металлическим винтом с удобной зажимной вращающейся рукояткой (в этом узле реализована конструкция типа «храповик»), т.е. кнопка на рукоятке позволяет поднять и провернуть ручку в нужное положение, не ослабляя винта. Опустив ручку можно продолжить затягивание винта. Усилия зажима достаточно для совместного использования с осветителем светоформирующих насадок любого веса и размера.