Описание

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Самое главное отличие от старой версии — Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Phantom II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь стало легче видеть значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз, а также устанавливать нужные параметры импульса.

Панель управления вспышкой

На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, колёсико выбора («крутилка»), USB порт для подключения приёмника, гнездо для 3.5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 8А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Алюминиевый корпус обеспечивает хорошую прочность моноблока. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Встроенная система беспроводной синхронизации 2.4 ГГц

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C (N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Беспроводное управление 433 МГц

Управление возможно комплектом из приёмника и передатчика для дистанционного управления Falcon Eyes SprintTrigger 16 (приобретаются отдельно). Для этого вспышка оснащена портом USB для подключения приёмника. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.