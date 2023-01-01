Моноблок Falcon Eyes Phantom II 600 BW, 600 Дж
Код товара : УТ-00036880
Артикул : 26401
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
76
Время перезарядки
менее 1.5 с
Регулировка мощности, диапазон
1/32 - 1/1, 6 ступеней с шагом 0.1 ступени
Дистанционное управление настройками
есть: SprintTrigger II 2.4G, SprintTrigger 16
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 250 Вт (E27)
Предохранитель, A (для 220В)
8
Синхронизация
радио: SprintTrigger II - 2.4 Ггц, 32 канала, SprintTrigger 16 - 433 Мгц, 16 каналов, синхрокабель 3.5 мм, световая ловушка
Питание
от сети 220В
Управление моделирующим светом
независимое, 5%...100% с шагом 5%
Другие характеристики
Вес
2.91 кг
Вес (брутто), г
2.910
Комплектация
моноблок, кабель питания 4.5 м, синхрокабель 3 м, пайрекс, лампы импульсного и пилотного света, защитный колпак
Размеры товара
42.5 х 14 см
Описание
Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Самое главное отличие от старой версии — Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Phantom II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь стало легче видеть значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз, а также устанавливать нужные параметры импульса.
Панель управления вспышкой
На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, колёсико выбора («крутилка»), USB порт для подключения приёмника, гнездо для 3.5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 8А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.
Алюминиевый корпус обеспечивает хорошую прочность моноблока. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.
Встроенная система беспроводной синхронизации 2.4 ГГц
Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C (N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.
Беспроводное управление 433 МГц
Управление возможно комплектом из приёмника и передатчика для дистанционного управления Falcon Eyes SprintTrigger 16 (приобретаются отдельно). Для этого вспышка оснащена портом USB для подключения приёмника. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.