Моноблок Falcon Eyes Phantom II 1200 BW, 1200 Дж
Код товара : УТ-00039015
Артикул : 26403
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
110
Время перезарядки
менее 1.5 с
Дистанционное управление настройками
есть: SprintTrigger II 2.4G, SprintTrigger 16
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 250 Вт (E27)
Предохранитель, A (для 220В)
10
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, световая / ИК ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети 220 В
Другие характеристики
Вес
4.3 кг
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
провод питания 4.5 м, защитный колпак, синхрокабель 3м, лампа пилотного света, инструкция
Размеры товара
52.5 х 14 см
Описание
Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Самое главное отличие от старой версии - Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации! Новый дизайн панели управления Phantom II заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.
Панель управления вспышкой
На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, колёсико выбора («крутилка»), USB порт для подключения приёмника, гнездо для 3.5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 10А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.
Алюминиевый корпус обеспечивает хорошую прочность моноблока. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.
Встроенная система беспроводной синхронизации 2.4 ГГц
Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.
Беспроводное управление 433 МГц
Управление возможно комплектом из приёмника и передатчика для дистанционного управления Falcon Eyes SprintTrigger 16 (приобретаются отдельно). Для этого вспышка оснащена портом USB для подключения приёмника. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.