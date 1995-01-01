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Комплект колес Falcon Eyes PCA-22M, 75 мм (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075385 Артикул : 14929 (у)

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Ролики для стоек PCA-22M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Устанавливаются на стойки с диаметром ног до 22 мм, диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 20% 2 250 ₽ 1 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Ролики для стоек PCA-22M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Устанавливаются на стойки с диаметром ног до 22 мм, диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS. Характеристики: Максимальная нагрузка 20 кг

Диаметр крепления 22 мм

Диаметр колес 75 мм

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