Комплект колес Falcon Eyes PCA-22M, 75 мм (уцененный)
Код товара : УТ-00075385
Артикул : 14929 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
20%
2 250 ₽
1 799 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ролики для стоек PCA-22M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Устанавливаются на стойки с диаметром ног до 22 мм, диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Диаметр крепления 22 мм
- Диаметр колес 75 мм
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