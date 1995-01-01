Falcon Eyes MiniLight F40R – компактный и мощный источник света с расширенными возможностями. Модель MiniLight F40R сочетает bi-color режим (регулировка цветовой температуры 2500-9000K, от очень теплого до очень холодного света) и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи (CRI и TLCI ≥97) все цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 минут работы при полной мощности, а компактный корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.

Гибкие настройки света

Полноцветный прибор предлагает три основных режима работы. Режим CCT позволяет плавно менять цветовую температуру в широком диапазоне: от 2500K до 9000K. Режим HSI открывает доступ к 359 оттенкам цветового круга с возможностью регулировки насыщенности. Яркость плавно изменяется от 1 до 100% в любом режиме. Для творческих задач доступны 24 сюжетных световых эффекта: Тревога, Полиция, Телеэкран, Люминесцентная лампа, Фейерверк, Облака, Молния, Солнце, SOS, Быстрая смена цветов, Цикличное переключение, Вспышка, Синяя вспышка, Зеленая вспышка, Красная вспышка, RGB-вспышка, Музыка, Холод, Свеча, Дыхание, Оттенки, Кино, Пожарная, Скорая. Эти предустановки позволяют легко и быстро создавать динамичное освещение для разных сценариев.

Качественное яркое освещение

В основе осветителя — 248 высококачественных светодиодов, сочетающих теплые, холодные и RGB-элементы. Прибор сохраняет стабильный свет без мерцания на всех уровнях яркости, что важно при съемке с короткой выдержкой. На расстоянии 0.5 метра без диффузора прибор выдает 5000 люкс. Высокие показатели CRI и TLCI ≥97 гарантируют точную цветопередачу без искажений. Силиконовый рассеиватель в комплекте мягко рассеивает свет, устраняя резкие тени и создавая равномерное освещение.

Удобство использования

Небольшой TFT-дисплей и эргономичный регулятор делают управление интуитивно понятным. Активная система охлаждения с вентилятором гарантирует стабильную работу даже при длительной эксплуатации. Осветитель можно закрепить на штативе через резьбу 1/4" или установить прямо на камеру с помощью комплектного наклонного кронштейна, оснащенного "холодным башмаком".

Мобильность и автономность

Два встроенных литиевых аккумулятора большой емкости обеспечивают до 40 минут работы прибора на полной мощности. Для зарядки используется современный порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки — можно использовать powerbank или сетевой адаптер (приобретаются отдельно). Компактные размеры и продуманная эргономика делают осветитель удобным для транспортировки и работы в любых условиях.

Назначение

MiniLight F40R отлично подходит для интервью, блогинга, портретной и предметной съемки, а также для создания творческих световых акцентов в видео и фото.