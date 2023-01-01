Лампа Falcon Eyes miniLight 45 LED, светодиодная, 45 Вт, 1800 лк, 5500 К
Код товара : УТ-00028891
Артикул : 25161
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.380
Описание
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45 LED - легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов, дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи с индексом CRI более 90. Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт.
Благодаря высокой эффективности, осветительный прибор создает мощный световой поток и подходит для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видах фотосъемки, а также на выезде, если есть возможность подключения к бытовой электросети.
В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии, с помощью радиосигнала. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить только часть осветителей и включать их с помощью пульта раздельно. Доступные функции: включение/выключение осветителя, плавная регулировка яркости, быстрая регулировка яркости (3 уровня). Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.
Цветовая температура 5500±200K (соответствует температуре дневного освещения), в комплекте конверсионный фильтр, понижающий температуру источника света до 3200±200K.
Характеристики:
- Мощность 45 Вт
- Количествово светодиодов 96
- Регулировка мощности светового потока 0-100%
- Цветовая температура 5500±200К
- Индекс цветопередачи CRI >90
- Освещенность, на 1 м 1800 люкс
- Угол светового луча 90˚
- Тип подключения цоколь Е27
- Питание от сети 220 В 50 Гц
- Пульт ДУ в комплекте
- Питание пульта ДУ тип ААА, 2 шт
- Количество каналов управления 4
- Габаритные размеры осветителя ᴓ94x145 мм
- Вес осветителя 300 г
- Габариты упаковки 170х100х100 мм
- Вес в упаковке 380 г