Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED, светодиодный, 5500 К, 2х 1800 лм
Код товара : УТ-00028181
Артикул : 25162
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
45 Вт х 2
Регулировка мощности, диапазон
есть, 0...100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
90
Освещенность
1800 лк на 1 м
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Прочие характеристики
Вес
3,8 кг (весь комплект в сумке)
Вес (брутто), г
4.350
Описание
Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED создан на основе двух компактных светодиодных источников постоянного света Falcon Eyes miniLight 45 LED, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления с 4 каналами, который позволит объединять осветители в группы и управлять всеми осветителями одновременно или каждым отдельно. Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем.
Комплект подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Пригодится такой комплект света и для видеоблогеров, он способен обеспечить качественное равномерное освещение, которое необходимо для съемки.
- Мощность лампы 45 Вт - аналог галогенного света мощностью 200 Вт
- Цветовая температура 5500 К - позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений
- Цоколь Е27 - возможность установки в стандартный патрон
- В комплекте пульт дистанционного управления (4 группы, возможность одновременного управления всеми группами и каждой группой отдельно)
- Встроенный процессор - регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру
- Плавная регулировка мощности
Характеристики осветителя miniLight 45 LED:
- Мощность осветителя: 45 Вт
- Цветовая температура: 5500±200 К
- Регулировка мощности светового потока 0-100%
- Индекс цветопередачи CRI >90
- Освещенность на 1 м: 1800 лк
- Питание осветителя: 50 Гц, 230 В (от сети)
- Система охлаждения активная, встроенный вентилятор
- Цоколь лампы: патрон Е27
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик
- Размер: 94 x 145 мм
- Вес: 300 грамм
Пульт дистанционного управления
- Количество групп управления 4
- Питание пульта 2хААА
- Дистанция работы пульта ≥20 м
- Функции пульта одновременное управление всеми группами (вкл/выкл, регулировка яркости), раздельное управление каждой группой (вкл/выкл, регулировка яркости)
Зонт: просветный, 82 см.
Стойка: 200 см, нагрузка до 4 кг, 3 секции
Сумка: 74 х 19 х 17 см, полиэстер оксфорд
Вес комплекта в сумке: 3.8 кг
Размер упаковки: 750х200х185 мм
Вес с упаковкой: 4.35 кг