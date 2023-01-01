Описание

Комплект постоянного света Falcon Eyes miniLight 245-kit LED создан на основе двух компактных светодиодных источников постоянного света Falcon Eyes miniLight 45 LED, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления с 4 каналами, который позволит объединять осветители в группы и управлять всеми осветителями одновременно или каждым отдельно. Комплект студийного света на базе источников постоянного света позволяет тонко управлять светом и наглядно видеть результат применения различных световых схем.

Комплект подходит для портретной, предметной, рекламной и других видов студийной фото- и видеосъемки, а также будет особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Пригодится такой комплект света и для видеоблогеров, он способен обеспечить качественное равномерное освещение, которое необходимо для съемки.

Мощность лампы 45 Вт - аналог галогенного света мощностью 200 Вт

Цветовая температура 5500 К - позволит совмещать свет с импульсными источниками без цветовых искажений

Цоколь Е27 - возможность установки в стандартный патрон

В комплекте пульт дистанционного управления (4 группы, возможность одновременного управления всеми группами и каждой группой отдельно)

Встроенный процессор - регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру

Плавная регулировка мощности

Характеристики осветителя miniLight 45 LED:

Мощность осветителя: 45 Вт

Цветовая температура: 5500±200 К

Регулировка мощности светового потока 0-100%

Индекс цветопередачи CRI >90

Освещенность на 1 м: 1800 лк

Питание осветителя: 50 Гц, 230 В (от сети)

Система охлаждения активная, встроенный вентилятор

Цоколь лампы: патрон Е27

Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Размер: 94 x 145 мм

Вес: 300 грамм

Пульт дистанционного управления

Количество групп управления 4

Питание пульта 2хААА

Дистанция работы пульта ≥20 м

Функции пульта одновременное управление всеми группами (вкл/выкл, регулировка яркости), раздельное управление каждой группой (вкл/выкл, регулировка яркости)

Зонт: просветный, 82 см.

Стойка: 200 см, нагрузка до 4 кг, 3 секции

Сумка: 74 х 19 х 17 см, полиэстер оксфорд

Вес комплекта в сумке: 3.8 кг

Размер упаковки: 750х200х185 мм

Вес с упаковкой: 4.35 кг