Описание

MF- 45 - еще одна малогабаритная лампа-вспышка из серии MF с цоколем E27. В отличие от лампы - вспышки MF-32 при тех же размерах обладает большей мощностью (45 Дж). Время перезарядки также не более двух секунд. Ее можно использовать для макро и предметной съемки, а также для съемок в небольшой студии, оборудованной под портретную съемку или же фотографирования на документы.

Чтобы разнообразить съемки с лампой-вспышкой MF-45 и расширить диапазон творческих идей, можно воспользоваться цветными фильтрами MFA-HC и MFA-CF.

Примечание: простота и надежность МF- 45 от Falcon Eyes снискали ей большую популярность как среди любителей, так и профессионалов. Это породило множество копий данной вспышки, однако, конкуренты не слишком добросовестно подошли к соблюдению технических характеристик оригинала. Чаще всего, это несоответствие заявленной мощности. Мощность лампы - вспышки определяется, в первую очередь, мощностью конденсаторов (на них и пытаются экономить). Емкость конденсаторов MF-45 от Falcon Eyes составляет не менее 900 мкФ.