Описание

Комплект студийного оборудования MDK-250BG-3 для выездной съемки, предметной съемки, съемки на документы и других видов съемок. Комплект собран на базе двух импульсных ламп-вспышек MD-50SM с цоколем Е27. Преимущества импульсного света – высокая эффективность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Общая мощность вспышек комплекта – 100 Дж, ведущее число каждой вспышки – 20.

Два патрона с креплением на стойку и зажимами для зонта позволяют наклонять и поворачивать осветитель на стойке. Благодаря двум комбинированным зонтам диаметром 80 см (золото/серебро/просвет) можно создавать различные световые эффекты. В комплекте две стойки (максимальная высота 200 см, вес 1.2 кг) и сумка (размер 85х25х20 см), которая позволяет легко его транспортировать. Вес комплекта (с сумкой) - 5 кг.

Комплектация: