Комплект импульсного света Falcon Eyes MDK-250BG-3, 2х50 Дж
Код товара : УТ-00032310
Артикул : 19978
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
20
Время перезарядки
1-2 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/8
Длительность импульса
1/400 - 1/1135 с
Синхронизация
синхрокабель 3.5 мм, световая ловушка
Питание
от сети 220 В
Другие характеристики
Вес (брутто), г
5.000
Описание
Комплект студийного оборудования MDK-250BG-3 для выездной съемки, предметной съемки, съемки на документы и других видов съемок. Комплект собран на базе двух импульсных ламп-вспышек MD-50SM с цоколем Е27. Преимущества импульсного света – высокая эффективность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Общая мощность вспышек комплекта – 100 Дж, ведущее число каждой вспышки – 20.
Два патрона с креплением на стойку и зажимами для зонта позволяют наклонять и поворачивать осветитель на стойке. Благодаря двум комбинированным зонтам диаметром 80 см (золото/серебро/просвет) можно создавать различные световые эффекты. В комплекте две стойки (максимальная высота 200 см, вес 1.2 кг) и сумка (размер 85х25х20 см), которая позволяет легко его транспортировать. Вес комплекта (с сумкой) - 5 кг.
Комплектация:
- Вспышка ведомая MD-50SM 2 шт
- Патрон для ламп LH-27SU 2 шт
- Зонт-отражатель URK-32TGS 2 шт
- Стойка I-2001/B 2 шт
- Сумка G-006 1 шт