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Держатель для отражателей Falcon Eyes MC-1048

  • MC-1048
  • MC-1048
  • MC-1048
Код товара:УТ-00082705
Артикул:20213

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes MC-1048 – простейший держатель для отражателей и фонов на пружинном каркасе. Устанавливается на стандартный шпигот 5/8" (16 мм). Конструкция данного держателя не позволяет регулировать положение фона.

  • Размер упаковки: 80 х 75 х 45 мм
  • Вес брутто: 120 г