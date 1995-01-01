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Держатель для отражателей Falcon Eyes MC-1048

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Код товара: УТ-00082705 Артикул: 20213 Код товара: УТ-00082705 Артикул: 20213 Falcon Eyes MC-1048 – простейший держатель для отражателей и фонов на пружинном каркасе. Устанавливается на стандартный шпигот 5/8" (16 мм). Конструкция данного держателя не позволяет регулировать положение фона. Товар не найден Задать вопрос Описание Falcon Eyes MC-1048 – простейший держатель для отражателей и фонов на пружинном каркасе. Устанавливается на стандартный шпигот 5/8" (16 мм). Конструкция данного держателя не позволяет регулировать положение фона. Размер упаковки: 80 х 75 х 45 мм

Вес брутто: 120 г Видео Наш обзор

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