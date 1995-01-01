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Стойка на колесах Falcon Eyes LVR-4200, до 425 см, до 30 кг

  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
  • LVR-4200, до 425 см, до 30 кг
Код товара:УТ-00082123
Артикул:31929

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Стальная стойка-тренога на колесах Falcon Eyes LVR-4200 отлично подходит для установки перекладин-журавлей и тяжелого осветительного оборудования, но может использоваться и с легкими студийными приборами, а также с фото- и видеокамерами. Предусмотрено 3 варианта крепления: гнездо 1 1/8" Junior, выдвижной адаптер-шпигот 5/8" Baby и съемная шаровая головка с винтом 1/4"-20. Стойка состоит из 4 секций с пружинной амортизацией, высота регулируется в пределах от 170 до 425 см, максимальная нагрузка – 30 кг. Для удобного перемещения по студии предусмотрены резиновые колеса с тормозным механизмом.

Прочная стойка, изготовленная из нержавеющей стали, может использоваться в студии, съемочном павильоне и на выезде. Пружинный штифт Baby Pin 5/8" на винтовом фиксаторе мгновенно выдвигается и может использоваться как сам по себе, так и с мини-головкой. Все элементы выполнены из прочной нержавеющей стали, что гарантирует надежность и долговечность. Размах треноги в рабочем положении составляет 146 см. Одна из ног – телескопическая выравнивающая ножка типа «Rocky Mountain», которая позволяет приспосабливаться к наклонам, неровным поверхностям. Диапазон регулировки длины ножки: до 170 мм.

Стойку можно использовать как стационарную или как мобильную за счет съемных колес. Резиновые колеса Ø100 мм с тормозами имеют свободный угол вращения и плавный ход. Тормозные механизмы на каждом колесе не допускают самопроизвольное перемещение стойки. Чтобы установить и закрепить гайкой колесо на ноге стойки, необходимо предварительно зафиксировать его рычагом тормоза.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 30 кг
  • Максимальная высота: 425 см
  • Минимальная высота: 170 см (без колес)
  • Количество секций: 4
  • Диаметр секций: 48/42/35/30 мм
  • Зажимы-фиксаторы: винтовые
  • Размах ног: 146 см
  • Профиль ног: 25х25 мм
  • Выравнивающая нога: есть, увеличение длины от 0 до 17 см
  • Диаметр колес: 100 мм
  • Длина в сложенном виде: 140 см
  • Монтажные адаптеры: 1 1/8" Junior и 5/8" Baby Pin
  • Шаровая мини-головка: есть
  • Амортизация: пружинная
  • Материал стойки, ног: нержавеющая сталь
  • Вес (без колес): 12.8 кг
  • Вес (с колесами): 16.2 кг
  • Размер упаковки: 154 х 19.5 х 15 см
  • Вес с упаковкой: 18.74 кг

Комплектация:

  • Стойка-тренога
  • Колеса, 3 шт.
  • Шаровая мини-головка
  • Инструмент для сборки
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон