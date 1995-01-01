Стальная стойка-тренога на колесах Falcon Eyes LVR-4200 отлично подходит для установки перекладин-журавлей и тяжелого осветительного оборудования, но может использоваться и с легкими студийными приборами, а также с фото- и видеокамерами. Предусмотрено 3 варианта крепления: гнездо 1 1/8" Junior, выдвижной адаптер-шпигот 5/8" Baby и съемная шаровая головка с винтом 1/4"-20. Стойка состоит из 4 секций с пружинной амортизацией, высота регулируется в пределах от 170 до 425 см, максимальная нагрузка – 30 кг. Для удобного перемещения по студии предусмотрены резиновые колеса с тормозным механизмом.

Прочная стойка, изготовленная из нержавеющей стали, может использоваться в студии, съемочном павильоне и на выезде. Пружинный штифт Baby Pin 5/8" на винтовом фиксаторе мгновенно выдвигается и может использоваться как сам по себе, так и с мини-головкой. Все элементы выполнены из прочной нержавеющей стали, что гарантирует надежность и долговечность. Размах треноги в рабочем положении составляет 146 см. Одна из ног – телескопическая выравнивающая ножка типа «Rocky Mountain», которая позволяет приспосабливаться к наклонам, неровным поверхностям. Диапазон регулировки длины ножки: до 170 мм.

Стойку можно использовать как стационарную или как мобильную за счет съемных колес. Резиновые колеса Ø100 мм с тормозами имеют свободный угол вращения и плавный ход. Тормозные механизмы на каждом колесе не допускают самопроизвольное перемещение стойки. Чтобы установить и закрепить гайкой колесо на ноге стойки, необходимо предварительно зафиксировать его рычагом тормоза.

Характеристики

Максимальная нагрузка: 30 кг

30 кг Максимальная высота: 425 см

425 см Минимальная высота: 170 см (без колес)

170 см (без колес) Количество секций: 4

Диаметр секций: 48/42/35/30 мм

Зажимы-фиксаторы: винтовые

Размах ног: 146 см

146 см Профиль ног: 25х25 мм

25х25 мм Выравнивающая нога: есть, увеличение длины от 0 до 17 см

Диаметр колес: 100 мм

100 мм Длина в сложенном виде: 140 см

140 см Монтажные адаптеры: 1 1/8" Junior и 5/8" Baby Pin

1 1/8" Junior и 5/8" Baby Pin Шаровая мини-головка: есть

есть Амортизация: пружинная

пружинная Материал стойки, ног: нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Вес (без колес): 12.8 кг

Вес (с колесами): 16.2 кг

Размер упаковки: 154 х 19.5 х 15 см

Вес с упаковкой: 18.74 кг

Комплектация: