Описание

Кран-стойка Falcon Eyes LSB-5M Professional предназначена для установки тяжёлых студийных осветительных приборов под произвольным углом и направлением по отношению к предмету съёмки, для выноса установленного оборудования от оси стойки на расстояние до 211 см — ближе к предмету съёмки. Исключительная надёжность: все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки) выполнены из металла.

Купить кран-стойку Falcon Eyes LSB-5M Professional можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах — предметной и макросъёмке, портретной съёмке и т. д.

Использовать кран-стойку можно в двух вариантах: 1) в качестве стандартной стойки высотой до 387 см 2) как стойку с наклонной перекладиной. Для установки перекладины под произвольным углом (до 135° от вертикального положения), необходимо выдвинуть нижнюю секцию наклонной перекладины в максимально верхнее положение, ослабить ручку-фиксатор и нажав на предохранитель установить и зафиксировать перекладину в пределах рабочего угла наклона.

Стойка

Особенностью этой модели является оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки. В основании муфты находится металлический подпружиненный предохранитель наклона перекладины. Секции стойки изготовлены из металла. Большой диаметр труб секций (30 и 36 мм) гарантируют устойчивость всей конструкции. На ножке стойки предусмотрены две клипсы для крепления кабеля питания устанавливаемого оборудования.

Перекладина

Перекладину можно полностью вынуть из стойки и использовать как, например, выносной держатель для вспышки или микрофонную удочку. А с помощью зажимов и держателей из ассортимента FE можно закрепить на любой плоской поверхности, автополе. Двухсекционная перекладина изготовлена из алюминиевых труб диаметром 20 и 25 мм. Латунный вкладыш зажимного барашка, латунный съёмный шпигот. Максимальная длина перекладины — 211 см, длина перекладины в сложенном виде — 115 см. В основании перекладины находится отверстие для подвешивания комплектного мешка для груза-противовеса.

С противоположной стороны находится отверстие для установки шпигота. Возможна как соосная его установка, так и установка перпендикулярно оси перекладины. Фиксация шпигота — винтовая.

Характеристики

Количество секций стойки 2 шт

2 шт Максимальная высота стойки 387 см

387 см Минимальная высота стойки 125 см

125 см Количество секций перекладины 2 шт

2 шт Максимальная длина перекладины 211 см

211 см Минимальная длина перекладины 115 см

Размах треноги 109 см (окружность)

109 см (окружность) Длина в сложенном виде 125 см

125 см Диаметр секций стойки 30 / 36 мм

30 / 36 мм Диаметр трубок ног 26 мм

26 мм Диаметр секций перекладины 20 / 25 мм

20 / 25 мм Крепежный адаптер Съёмный шпигот 16 мм с винтами 1/4″ и 3/8″

Съёмный шпигот 16 мм с винтами 1/4″ и 3/8″ Грузоподъемность 5 кг (без перекладины)

5 кг (без перекладины) Материал стойки алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Вес 4.28 кг

Комплектация