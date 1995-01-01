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Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075001 Артикул : 19734 (у)

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Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 8% 7 390 ₽ 6 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор. Характеристики: Полезная нагрузка 4-6 кг

Высота стойки от 80 до 182 см

Размах треноги 98 см

Количество секций стойки 2

Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм

Диаметр секций стойки 30/35 мм

Диаметр ножек стойки 22 мм

Длина перекладины от 105 до 210 мм

Диаметр соединительной муфты перекладины 1/4", 3/8", 5/8"

Масса крана (стойки/перекладины) 4,7 кг (2,1 кг / 2,6 кг)

Груз-противовес мешок песка (до 5 кг)

Масса с упаковкой 5,6 кг

Размер с упаковкой 125х15х17 см Комплектация стойка

поперечная штанга

мешок для песка

руководство по эксплуатации

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