Кран-стойка Falcon Eyes LSB-250M предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении.

Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.

Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170° (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины.

Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащенные тормозом. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен груз-противовес.

На перекладине предусмотрены 4 пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на перекладине и стойке и съемная обрезиненная рукоятка для удобства. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4’’ и 3/8’’.

Купить кран-стойку LSB-250M можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах — предметной и макросъемке, портретной съемке и т. д.

Характеристики

Полезная нагрузка: 4–6 кг

4–6 кг Рабочая высота стойки: 117–218 см

117–218 см Размах треноги: 110 см

110 см Количество секций стойки: 2

2 Количество секций перекладины: 2

2 Амортизатор: пружинный

пружинный Диаметр секций стойки: 35, 30 мм

35, 30 мм Диаметр ножек стойки: 25 мм

25 мм Длина перекладины: 153–250 см

153–250 см Диаметр секций перекладины: 35, 30 мм

35, 30 мм Груз-противовес: 4,4 кг, металлический с зажимом

4,4 кг, металлический с зажимом Материал изделия: с таль, алюминиевый сплав, латунь

таль, алюминиевый сплав, латунь Крепление оборудования: д вусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’

вусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’ Габариты упаковки: 170 х 20 х 14 см

170 х 20 х 14 см Масса в упаковке: 19,7 кг

Комплектация