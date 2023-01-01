Кран-стойка Falcon Eyes LSB-250M предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении.
Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.
Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170° (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины.
Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащенные тормозом. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен груз-противовес.
На перекладине предусмотрены 4 пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на перекладине и стойке и съемная обрезиненная рукоятка для удобства. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4’’ и 3/8’’.
Купить кран-стойку LSB-250M можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах — предметной и макросъемке, портретной съемке и т. д.
Характеристики
- Полезная нагрузка: 4–6 кг
- Рабочая высота стойки: 117–218 см
- Размах треноги: 110 см
- Количество секций стойки: 2
- Количество секций перекладины: 2
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр секций стойки: 35, 30 мм
- Диаметр ножек стойки: 25 мм
- Длина перекладины: 153–250 см
- Диаметр секций перекладины: 35, 30 мм
- Груз-противовес: 4,4 кг, металлический с зажимом
- Материал изделия: сталь, алюминиевый сплав, латунь
- Крепление оборудования: двусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’
- Габариты упаковки: 170 х 20 х 14 см
- Масса в упаковке: 19,7 кг
Комплектация
- Журавль Falcon Eyes LSB-250M
- Ролики - 3 шт
- Груз-противовес
- Скобы для кабеля - 4 шт
- Обрезиненная рукоятка
- Шестигранный ключ
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон