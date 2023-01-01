Описание

Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.

Особенностью этой модели является новая оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки, увеличив таким образом, её высоту на две секции (до высоты 190 см).

Мобильность конструкции обеспечивает её небольшой вес. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен мешок для песка. Купить кран-стойку Falcon Eyes LSB-2 можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах - предметной и макросъёмке, портретной съёмке и т. д.

Характеристики

Полезная нагрузка: 4–6 кг

4–6 кг Рабочая высота стойки: 95–190 см

95–190 см Размах треноги: 120 см

120 см Количество секций стойки: 2

2 Количество секций перекладины: 2

2 Амортизатор: пружинный

пружинный Диаметр секций стойки: 35, 30 мм

35, 30 мм Диаметр ножек стойки: 22 мм

22 мм Длина перекладины: 120–214 см

120–214 см Диаметр секций перекладины: 25, 22 мм

25, 22 мм Груз-противовес (мешок для песка): до 5 кг

(мешок для песка): до 5 кг Материал муфты: Сталь

Сталь Материал стойки, материал перекладины: Сталь

Сталь Крепление оборудования: Двусторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4’’ и 3/8’’

Двусторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4’’ и 3/8’’ Масса: 3,9 кг

Комплектация