Журавль Falcon Eyes LSB-2, 190 см, до 6 кг
Код товара : УТ-00069494
Артикул : 26241
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла.
Особенностью этой модели является новая оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки, увеличив таким образом, её высоту на две секции (до высоты 190 см).
Мобильность конструкции обеспечивает её небольшой вес. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен мешок для песка. Купить кран-стойку Falcon Eyes LSB-2 можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах - предметной и макросъёмке, портретной съёмке и т. д.
Характеристики
- Полезная нагрузка: 4–6 кг
- Рабочая высота стойки: 95–190 см
- Размах треноги: 120 см
- Количество секций стойки: 2
- Количество секций перекладины: 2
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр секций стойки: 35, 30 мм
- Диаметр ножек стойки: 22 мм
- Длина перекладины: 120–214 см
- Диаметр секций перекладины: 25, 22 мм
- Груз-противовес (мешок для песка): до 5 кг
- Материал муфты: Сталь
- Материал стойки, материал перекладины: Сталь
- Крепление оборудования: Двусторонний шпигот 5/8" с винтами 1/4’’ и 3/8’’
- Масса: 3,9 кг
Комплектация
- Кран-стойка
- Двусторонний винт (шпигот)
- Мешок для песка
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон